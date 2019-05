Gazzetta - Dalla gestione di Bakayoko alle parole in pubblico: così Gattuso si è ripreso il Milan

Grazie alle vittorie contro Bologna e Fiorentina, il Milan è riuscito a tenere vive le speranze di qualificarsi alla prossima Champions League: purtroppo però il destino non è nelle mani dei rossoneri, i quali, oltre a vincere le ultime due gare contro Frosinone e Spal, devono sperare anche in un passo falso dell'Atalanta. Il Diavolo è uscito dalla crisi che di fatto gli ha fatto perdere il quarto posto in classifica, con Rino Gattuso che ha gestito l'ultimo periodo come meglio non avrebbe potuto.

MOSSE AZZECCATE - Eppure i problemi non sono mancati, in primis i comportamenti poco professionali di Tiemoué Bakayoko, il quale prima è arrivato in ritardo di un'ora all'allenamento e poi, durante la sfida contro il Bologna, ha avuto un dura lite in panchina proprio con il tecnico milanista. Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, Gattuso si è ripreso il suo Milan e se è ancora in corsa per la Champions deve dire grazie proprio al fatto che l'allenatore rossonero ha azzeccato tutte le mosse nell'ultimo periodo.

IL SOLITO RINO - Anche a livello comunicato, in queste due settimane, si è visto il solito Rino e non più quello "depresso" come prima della partita contro il Torino. La squadra ha preso spunto da questo atteggiamento positivo e grintoso e lo ha messo in campo nelle sfida contro Bologna e Fiorentina, portando a casa sei punti d'oro per la classifica. A dare una mano a Ringhio, ci hanno pensato poi anche quei giocatori come Abate, Borini e Zapata che hanno giocato poco in queste stagione, ma che si sono fatti trovare pronti nel momento cruciale del campionato. La corsa per il quarto posto è ancora viva, non sarà facile, ma il Milan non mollerà fino alla fine, proprio come il suo allenatore.