Gazzetta - Dalla mossa tattica di De Rossi all'arbitraggio "sfortunato" di Turpin. Ma Pioli ci crede: "Al ritorno mi aspetto orgoglio e volontà"

vedi letture

Il Milan stava attraversando un ottimo momento di forma e per questo nessuno si aspettava la prestazione di ieri sera nell'andata dei quarti di Europa League contro la Roma. C'è ancora un ritorno tutto da giocare e il discorso qualificazione è ancora assolutamente aperto, ma in casa rossonera c'è grande delusione per la sconfitta contro i giallorossi a San Siro. Oltre all'atteggiamento diverso con cui le due squadre sono entrate in campo, decisive sono state anche le mosse tattiche di Daniele De Rossi che hanno messo in grande difficoltà Stefano Pioli e i suoi ragazzi.

MOSSE TATTICHE - In particolare, la scelta di mettere El Shaarawy sulla fascia destra per tamponare Theo Hernandez ha sorpreso il tecnico del Milan che non ha saputo prendere le giuste contromisure nemmeno a partita in corsa. Nel post-gara, Pioli ha dichiarato su questo tema tattico: "El Shaarawy a destra non ce la aspettavamo ma non è cambiato niente: Theo e Rafa hanno trovato meno spazi ma abbiamo creato più a destra. Abbiamo creato le situazioni e abbiamo fatto tanti tiri ma senza qualità. Nel secondo tempo la squadra mi è piaciuta di più" le parole del tecnico milanista riportate stamattina dalla Gazzetta dello Sport.

EPISODI ARBITRALI - Pioli ha poi commentato anche alcune decisioni arbitrali di Turpin che non lo hanno convinto: "Mi piace più parlare di calcio, però mi è sembrato che il fuorigioco che poi ha portato il calcio d'angolo ci fosse. Abraham voleva colpire la palla di testa ma poi l'ha colpita di mano. Non siamo fortunati con Turpin". Tra una settimana è in programma la sfida di ritorno all'Olimpico, dove servirà certamente un altro Milan per strappare il pass per le semifinali di Europa League: "Al ritorno mi aspetto tanto orgoglio e volontà" è la chiosa di Pioli in vista della gara di giovedì prossimo.