Gazzetta - De Ketelaere e i primi giorni al Milan. Domani l'esordio a San Siro

Chissà quanto sta aspettando Charles De Ketelaere la giornata di domani, cioè quella in cui farà il suo esordio ufficiale con la maglia del Milan e giocherà il suo primo match a San Siro con lo stadio quasi tutto esaurito (partirà inizialmente dalla panchina). Ieri il giovane belga ha avuto un piccolo assaggio visto che Stefano Pioli ha fatto allenare la sua squadra proprio sul campo dello stadio milanese e lui era sicuramente uno dei più emozionati.

PRIMI GIORNI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta i primi dieci giorni a Milano di De Ketelaere, arrivato al Milan dopo una lunghissima trattativa con il Bruges. Il nuovo trequartista rossonero vive in hotel, ma è una cosa momentanea visto che sta cercando casa a Milano insieme alla fidanzata Jozefien. In attesa di trovare una nuova sistemazione, Charles ha intensificato le lezioni di italiano perchè sa benissimo quanto sia importante imparare il prima possibile la lingua per prendere sempre più confidenza con Pioli, con i compagni e con tutto l'ambiente milanista.

AMBIENTAMENTO - L'ambientamento nella nuova città procede bene, così come quello in campo: nelle prime uscite in maglia rossonera (contro il Vicenza e contro la Pergolettese) ha messo in mostra rapidità di esecuzione e voglia di fare una giocata decisiva. In questi ultimi giorni, Pioli ha parlato parecchio con lui per spiegargli i principi di gioco del suo Milan e quello che si aspetta da lui. Ieri De Ketelaere si è allenato a parte, ma non ha nessun problema fisico: domani contro l'Udinese ci sarà e non vede l'ora di godersi tutto il calore del popolo rossonero.