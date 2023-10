Gazzetta - Difesa, l'amica ritrovata. Tomori leader in formato 2022

vedi letture

Se al fischio finale del Signal Iduna Park, ieri sera, la principale sensazione era ancora una volta quella dell'amarezza, a bocce ferme il Milan può oggi guardare ai lati positivi della sfida contro il Borussia Dortmund. Uno è sicuramente il reparto difensivo che è tornato a esprimersi su livelli molto importanti, anche guardando i numeri.

Amica ritrovata

La Gazzetta dello Sport sottolinea come i rossoneri siano in questo momento, a braccetto con il Barcellona, la miglior difesa della Champions League con zero gol incassati in 180 minuti. Un'ottima cartina tornasole di quello che è il rendimento da diverse partite a questa parte. Ma riavvolgiamo il nastro: la retroguardia rossonera, numericamente parlando, era partita bene nelle prime tre incassando solamente due gol contro Torino e Roma. Lo aveva fatto però nelle uniche discese delle avversarie e dando una sensazione generale di confusione. Poi è arrivato il derby che ha spazzato via ogni certezza insieme ai suoi cinque gol. Dalla partita con l'Inter in avanti, però, la fase difensiva rossonera è tornata a farsi sentire. Sia con Maignan che con Sportiello la musica non è cambiata: nelle ultime cinque partite, tra Serie A e Champions, il Milan ha subito solo un gol a Cagliari. Anche ieri, di fronte all'imponente muro giallo, i rossoneri hanno alzato il loro personalissimo muro: le occasioni vere del Borussia arrivano tutte nella prima metà del primo tempo e la stragrande maggioranza con conclusioni da fuori area.

Leader

Il leader di questa squadra nella squadra è sicuramente Fikayo Tomori, considerando che Maignan non ha giocato tutte le ultime cinque gare. Il centrale inglese, finito anche nel mirino delle critiche sia nel corso della passata stagione che all'inizio di questa, da dopo il derby - che non ha giocato per squalifica - è tornato a esprimersi su livelli altissimi. Per larghi tratti sembra di rivedere il giocatore che ha fatto innamorare i tifosi rossoneri nei suoi primi mesi al Milan e nella stagione successiva, quello dello scudetto. In Italia, si sa, se si vuole arrivare fino in fondo in campionato è fondamentale mettere il lucchetto alla propria area di rigore: anche i rossoneri lo sanno, perché nel 2022 ci erano riusciti egregiamente. Ora, soprattutto in Champions, è importante in particolar modo riuscire anche a segnare anche perché nei prossimi due impegni arriverà un Psg ferito e la difesa potrà mettere sì delle pezze ma non è detto che possa reggere all'infinito.