Gazzetta - Dilemma Leao-Arabia per il Milan. Un intermediario del papà Antonio al lavoro

Negli ultimi giorni sono state riportate nuove voci di un possibile interessamento dall'Arabia Saudita per Rafael Leao. Il calciatore rossonero è finito nel mirino di uno dei club campione in carica, l'Al-Hilal di Sergej Milinkovic-Savic. Ancora non sono state registrate offerte ma è possibile che nelle prossime settimane il club saudita venga a bussare alla porta di via Aldo Rossi. E a quel punto il Milan si ritroverebbe davanti a un dilemma.

Rebus Milan

Questa mattina la Gazzetta dello Sport, affrontando la questione, parla di un vero e proprio "rebus Leao". Il giocatore solamente l'anno scorso rinnovava il suo contratto con il Milan fino al 2028: è divenuto il calciatore più pagato della rosa, si è preso la maglia numero 10 ed è stata inserita una clausola dal valore di 175 milioni di euro. Settimana scorsa Ibrahimovic ha rassicurato i tifosi sulla permanenza del portoghese, così come su quella dei due francesi Maignan e Theo: ed è giusto credergli. Però se arrivasse realmente un'offerta molto elevata dall'Arabia nelle prossime settimane, non è escluso che le cose possano cambiare. Il Milan si aspetta almeno una proposta da 100 milioni per cominciare a valutare un'ipotetica cessione. Ma in questo caso si ritroverebbe davanti a un bel dilemma. Al momento non sono arrivate offerte sul tavolo rossonero e solitamente dall'Arabia sono più lenti nel farsi avanti a livello di tempistiche. Quindi ci si aspetta che una proposta ufficiale possa arrivare tra fine luglio e inizio agosto: se così fosse il Milan avrebbe molto meno tempo e molte meno soluzioni per sostituire adeguatamente Leao, se dovesse accettare l'eventuale offerta. E il dubbio sta tutto qui: rifiutare un mucchio di soldi per paura di non avere alternative di peso oppure accettarli rischiando di rimanere scoperti a sinistra?

Antonio Leao

Al momento, come scrive la rosea, si starebbe rendendo protagonista ancora una volta il papà di Leao, Antonio. Secondo quanto viene riportato un suo intermediario sarebbe al lavoro in Arabia Saudita e nello specifico con l'Al-Hilal per capire le intenzioni del club sul numero 10 rossonero: se un'eventuale proposta sarebbe sincera e concreta. Attualmente c'è solo l'interesse per il giocatore ma per quanto riguarda movimenti ufficiali c'è ancora da aspettare. Se arrivasse nelle prossime settimane, tutto dovrà essere messo sulla bilancia a partire ovviamente dalla somma offerta. E poi si dovrà valutare la tempistica di intervento sul mercato per sostituire il portoghese e anche per reinvestire in altri ruoli quanto guadagnato. Infine si dovrà tenere anche in cosiderazione del parere del nuovo tecnico Fonseca ma soprattutto di cosa ancora può dare Leao a questo Milan: se si crede cioè che il 10 possa avere ulteriori margini di miglioramento oppure se si ritiene che Leao abbia già espresso tutto il suo potenziale.