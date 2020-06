Gazzetta - Donnarumma, il Milan prepara il piano per il rinnovo. Non ci sono veri acquirenti per Gigio

Quale sarà il futuro di Gianluigi Donnarumma? Se lo chiedono i tifosi del Milan e ovviamente anche i dirigenti rossoneri che nelle prossime settimane dovranno risolvere il caso che riguarda il giovane portiere milanista. Gigio è in scadenza nel 2021 e il club di via Aldo Rossi si trova quindi davanti ad un bivio: o gli fa firmare il rinnovo o sarà "costretto" a venderlo in questo mercato estivo per evitare di perderlo a zero tra un anno.

UN SOLO ANNO - Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, il Milan deve affrontare il prima possibile questa situazione e lo potrebbe fare proponendo a Donnarumma una via intermedia tra la cessione immediata e un lungo rinnovo: in pratica, secondo la Rosea, il club di via Aldo Rossi potrebbe proporre a Gigio di prolungare il suo contratto di un solo anno e di fatto rinviare tutta la questione dopo l'Europeo del 2021. Cosa ne penseranno il giocatore e il suo agente Mino Raiola di questa ipotesi?

NO ACQUIRENTI- Difficile dirlo, ma va anche detto che al momento non sembrano esserci pretendenti per Donnarumma, le quali preferirebbero aspettare un anno e prenderlo a parametro zero. Ovviamente il Milan non vorrà mai arrivare a questo e quindi è al lavoro per provare a trovare una soluzione che accontenti tutti, in primis il giovane estremo difensore milanista che non ha mai nascosto il suo desiderio di restare in maglia rossonera.