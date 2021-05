Gazzetta - Donnarumma-Milan, non si torna indietro: Maldini mette la parola fine alla storia con signorilità

Sicuramente Maldini avrebbe voluto un finale diverso. Ma non c’è stato verso. Perché non è facile scuotere l’animo di un professionista che ha in testa soltanto una cosa: il guadagno. Forse Paolo aveva intravisto in Donnarumma il capitano del futuro, il talento nato a Milanello che avrebbe potuto ripercorrere la sua storia in rossonero, ma Gigio non ha mantenuto le attese, travolto dalle sue stesse manie di ricchezza.

PAROLE DOLCI - Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Maldini ha detto ciao a Donnarumma a modo suo. "Bisogna avere rispetto per chi ha dato tanto al Milan - ha dichiarato il dirigente al canale Twitch del club - e Gigio non ci ha mai mancato di rispetto. Le strade si dividono, non posso che auguragli il meglio". Una dichiarazione stringata ma decisa ed equilibrata allo stesso tempo. Il Milan, dunque, saluta il giovane portiere con signorilità, usando parole dolci.

ADDIO CERTO - Dopo due giorni di discussioni e ipotesi, ci ha pensato il responsabile dell’area tecnica milanista a mettere la parola fine alla storia: Donnarumma lascerà il Milan, non sono previsti colpi di scena. Indietro non si può tornare. Non più. La società ha aspettato a lungo, poi ha ritenuto opportuno prendere una decisione. E adesso sta già guardando oltre, augurando ovviamente ogni bene a Gigio.