Gazzetta - È il Milan di Leao: Pioli e il club lo hanno aspettato, ora Rafa ha spazzato via lo scetticismo

Se non è il Milan di Leao, poco ci manca. Rafael, pur concedendosi qualche pausa qua e là durante la partita, ha ormai imparato a prendere per mano la squadra. E lo fa a modo suo, con il suo calcio, il suo modo di intendere il gioco, i suoi dribbling e i suoi scatti palla al piede. La Gazzetta dello Sport si sofferma proprio sulle qualità del portoghese, evidenziandone la centralità nel progetto di Pioli.

Sempre più decisivo

Il Milan e l’allenatore lo hanno aspettato, dandogli il tempo per la metamorfosi. Perché in effetti c’è stato un momento in cui i dubbi su Leao erano concreti. Pioli lo ha aiutato a crescere, e adesso lo sta aiutando a non essere mai soddisfatto, ad andare oltre i limiti. Rafa sta rispondendo alla grande, mostrando un’evidente crescita. Anche sotto-porta. Oggi Leao è diventato determinante pure in zona-gol e in questa stagione ha già segnato alcune reti pesantissime.

Spettacolo a San Siro!

Il sistema di gioco scelto da Pioli, diventato il marchio di fabbrica di questo Milan, sembra essere cucito addosso all’attaccante lusitano, che potrebbe agire benissimo in altre posizione ma che, per caratteristiche e attitudine, si esalta nel ruolo di esterno di sinistra. I suoi strappi sono diventate ormai qualcosa che tutto il pubblico di San Siro si aspetta, il clou dello spettacolo. Come sottolinea la rosea, Raga è riuscito a spazzare via anche le ultime scorie di scetticismo.