Gazzetta - È un Milan spuntato: Giroud-Origi flop, Leao tra le fatiche Mondiali e il nodo rinnovo

Il cambio di modulo era nell'aria, ma lo stesso non si può dire dell'esclusione di Rafael Leao dalla formazione titolare per il derby: solo qualche ora prima del fischio d'inizio del match è infatti iniziata a circolare questa voce che alla fine ha trovato conferma nelle distinte ufficiali. Stefano Pioli ha deciso di schierare in attacco la coppia pesante Origi-Giroud e lasciare in panchina il portoghese per la seconda partita di fila.

FLOP ATTACCO - Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, la scelta del tecnico rossonero non ha portato gli effetti sperati, anzi, fino a quando non è entrato Leao nel secondo tempo, il Milan non si è mai visto della parti di Onana. L'esperimento del doppio centravanti non è andato bene: Giroud, nella ripresa, ha avuto una grande chance per pareggiare, ma ha sbagliato il controllo in area, mentre Origi non si è praticamente mai visto (appena 14 palloni giocati, il dato più basso tra i titolari) ed è stato sempre bloccato dai difensori dell'Inter.

MONDIALE E RINNOVO - L'ingresso in campo al 55' di Leao ha portato un po' di vivacità e velocità in più alla manovra rossonera, ma non è bastato per dare la scossa al Diavolo che continua a sprofondare sempre di più. La seconda panchina consecutiva del portoghese ha fatto parecchio rumore, ma è innegabile che il suo rendimento non sia più quello di qualche mese fa. Le fatiche del Mondiale si stanno facendo sentire, così come a condizionare il giocatore c'è anche la nota vicenda del rinnovo di contratto con il Milan che per ora non arriva.