Gazzetta - Emerson dà il via libera al Milan. Due nomi per la difesa

vedi letture

L'estate del Milan sarà caratterizzata da un calciomercato magari meno ricco, a livello numerico, ma sicuramente molto importante e decisivo. Sono diversi gli obiettivi che i rossoneri dovranno centrare da qui al 30 agosto, giorno in cui suonerà il gong definitivo per le trattative. In primis c'è l'esigenza di un nuovo centravanti che possa fare tanti gol. Quindi altri interventi che Furlani stesso, nel finale di stagione, ha indicato come mirati: un terzino destro, un centrocampista difensivo e un centrale.

L'ok Royal

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il terzino destro Emerson Royal, in forza al Tottenham, avrebbe dato il suo ok per il trasferimento al Milan. I rossoneri sono attratti dal brasiliano fin dai tempi in cui giocava al Barcellona e oggi, al termine di una stagione in cui la sua presenza in campo con gli Spurs è stata ridotta, il Diavolo torna alla carica. La dirigenza rossonera ha già allacciato i contatti da tempo con l'entourage del giocatore, tanto che Stefano Castagna, l'agente, nei giorni scorsi è stato anche negli uffici di via Aldo Rossi. L'obiettivo è quello di presentarsi dal club londinese con un'offerta concreta da parte del Milan. In tutto questo il Diavolo avrebbe strappato il sì di Emerson che vede nel club rossonero una chance di rilancio per la sua carriera. Da Casa Milan, intanto, sperano di poter chiudere sui 20 milioni. L'alternativa è Tiago Santos, terzino più giovane e meno costoso del Lille: nonostante i 12 milioni necessari per il cartellino e l'esperienza fatta proprio agli ordini di Fonseca, rimane comunque il piano B rispetto a Royal.

Fofana e due difensori

Per la mediana il nome forte è sempre quello di Youssouf Fofana. Per avere aggiornamenti concreti sul centrocampista francese classe 1999 è probabile che si debba aspettare la fine degli Europei su cui il mediano è totalmente concentrato al momento. Fofana ha già comunicato al Monaco che non rinnoverà il contratto, in scadenza nel 2025, e che lascerà il club nel corso dell'estate. Questo lega le mani alla squadra del Principato che non potrà tirare troppo la corda sul prezzo del cartellino. La speranza è quella di poter chiudere anche in questo caso a 20 milioni. Per il ruolo di difensore centrale, la rosea oggi riporta due nomi. Il primo è Igor, ex Fiorentina e Spal: il Brighton è disposto a venderlo alla stessa cifra con cui lo ha prelevato l'anno scorso, 17 più tre di bonus. D'altro canto rimane forte il profilo di Lilian Brassier, già cercato a gennaio. Il difensore del Brest è uno dei centrali più ambiti in questo calciomercato: su di lui c'è molto forte il Wolfsburg, che sembra in vantaggio, ma anche il Bologna.