Gazzetta - Europa, continuità e rosa da valorizzare: ecco le "fatiche" di Pioli per provare a restare

Ci proverà, Stefano Pioli. Proverà a convincere i vertici di via Aldo Rossi a confermarlo, perché restare sulla panchina del Milan, alla luce anche del buon lavoro svolto in questi mesi, lo gratificherebbe parecchio. Ma avrà poco tempo a disposizione e tanti nodi da sciogliere. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina le chiama "dodici fatiche". Insomma, un Pioli in versione Ercole, pronto a sfidare se stesso e le difficoltà pur di tenersi stretto il Milan.

CONFERME E RILANCI - La posizione di Donnarumma è tra le "fatiche" che l’allenatore dovrà affrontare. Il giovane portiere è nuovamente in sospeso tra l’addio e il rinnovo: qualcosa in estate - in un senso o nell’altro - succederà, ma Pioli dovrà fare in modo che Gigio si avvicini al termine della stagione con la massima serenità possibile. Dalla porta all’attacco, forse il reparto peggiore - numeri alla mano - della rosa milanista. Una squadra che segna così poco non può permettersi di tenere Rafael Leao in panchina: al tecnico il compito di risvegliare la verve del portoghese. E magari anche la voglia di Paquetà, altro talento finito nel dimenticatoio. E poi c’è Rebic, sul quale Pioli dovrà insistere.

EUROPA E CONTIUITA’ - Una delle principali "fatiche" che attendono l’allenatore emiliano è il ritorno della semifinale di Coppa Italia con la Juventus. Una montagna da scalare, ma un’impresa sarebbe utile un po’ a tutti. Il Milan, inoltre, ha bisogno di continuità, qualità che è mancata pure ai rossoneri di Pioli. Il mister dovrà anche provare a sfruttare di più e meglio Ibrahimovic (fin qui ha segnato poco) e aiutare Theo Hernandez a migliorare la sua fase difensiva. Raggiungere l’Europa sarebbe il massimo, ma per farlo bisognerà cambiare marcia negli scontri diretti e nelle sfide con le big del torneo. Il Milan chiede a Pioli di valorizzare la rosa, un altro aspetto decisivo per la conferma del tecnico.