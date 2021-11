Gazzetta - Faivre esce allo scoperto: "Voglio meritarmi il Milan, ho parlato con Maldini. Pioli mi piace"

Romain Faivre sogna il Milan. O meglio, vuole il Milan. E stavolta, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, esce allo scoperto: "Quando ti chiama Maldini, una leggenda, ti senti valorizzato e hai voglia di far di tutto per andare al Milan". Ecco, fare di tutto. Ed è proprio quello che sta facendo il giocatore francese: "Sono convinto che per imporsi in squadre come il Milan bisogna prepararsi in anticipo. Così ho un preparatore atletico personale tre volte a settimana, un nutrizionista per mangiare sano, ma non cucino io...Infine un preparatore mentale per imparare a gestire meglio emozioni e pressione tipiche dei grandi club come il Milan".

Insomma, Faivre non ha dubbi sul suo futuro: vuole approdare a Milanello, dove troverebbe tanti suoi connazionali: "Conosco Ballo-Touré dai tempi del Monaco. Mi dice che il Milan è una grande società, con grandi ambizioni, con tifosi fantastici. Anch’io sono ambizioso. Insomma, c’è tutto perché funzioni". Il trequartista freme dalla voglia di indossare la maglia rossonera, e il derby dell’altra sera gli ha fatto venire ancora di più l’acquolina in bocca: "Che spettacolo, avevo voglia di esserci pure io in campo".

Faivre è pazzo del Milan e la stima è ricambiata. Gli uomini di mercato di via Aldo Rossi, infatti, non hanno mai smesso di pensare a lui: "Fa davvero piacere - ha affermato - sapendo che la mia carriera è iniziata di fatto solo la scorsa stagione. Ibra è un giocatore incredibile che seguivo pure da tifoso del Psg. E comunque al Milan tutti i giocatori sono di alto livello. Mi riconosco nel gioco di Pioli, nella volontà di fare bel gioco per vincere. Lo dimostra in campionato. In Champions meriterebbe qualche punto in più".