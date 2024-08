Gazzetta - Fofana alle condizioni del Milan. Pronte le alternative, Bennacer e Adli verso l'addio

Dopo aver completato due acquisti, uno prioritario per l'attacco (Morata) e uno cruciale per la difesa (Pavlovic), il Milan può concentrarsi finalmente sul centrocampo. L'obiettivo rossonero è quello di portarsi in casa un calciatore che abbia sì le doti del mediano-diga davanti alla difesa ma che abbia anche la capacità di partecipare al possesso palla. Il nome e la pista principale rimane sempre Youssouf Fofana ma da via Aldo Rossi tengono vive le piste alternative. In più c'è il jolly Samardzic...

Condizioni rossoneri

La prima scelta del Milan per il centrocampo rimane Youssouf Fofana, calciatore che il club sta seguendo da fine maggio e con il quale ha già raggiunto un accordo di massima sul contratto. I rossoneri fanno leva proprio sulla volontà del mediano francese e sul fatto che il Monaco, per quanto oggi spari alto con le richieste, non può tirare troppo la corda: Fofana va in scadenza nel 2025 e c'è il rischio di perderlo a zero. La Gazzetta dello Sport questa mattina sottolinea come il Milan stia aspettando una risposta dai monegaschi: la nuova offerta è stata di poco inferiore ai 20 milioni, ben distante dalla richiesta di 35 del club del Principato. I rossoneri, però, non parteciperanno ad aste e arriveranno al giocatore solo alle proprie condizioni. Dunque settimana e giorni decisivi: o il Monaco accetta o da via Aldo Rossi si sposteranno su altri obiettivi per riempire il centrocampo di nuove leve.

Le alternative +1

I nomi che il Milan ha segnato subito sotto quelli di Fofana sono due. Il primo è quello di Johnny Cardoso, 22enne del Betis Siviglia: il giocatore ha passaporto americano (non un dettaglio irrilevante per il club di Cardinale) e rispetta le caratteristiche ricercate dai rossoneri in questa fase. Un'altra pista potrebbe essere Manu Koné, giocatore già cercato in passato che fa parte della Francia Olimpica ed è in uscita dal Borussia Moenchengaldbach: per il classe 2001 il club tedesco chiede 15 milioni. E poi c'è il jolly, ovvero un giocatore che il Milan sta valutando come opportunità di mercato a centrocampo ma che sarebbe slegato da questi altri nomi perchè ha altre caratteristiche tecnico-fisiche: si tratta di Lazar Samardzic su cui si lavorerà indipendentemente nel caso in cui si creasse l'opportunità giusta. Il serbo non disegna il Milan: l'Udinese chiede almeno 25 milioni ma il Milan non si spingerà oltre i 20. Aperto anche il capitolo cessioni con Ismael Bennacer e Yacine Adli che potrebbero salutare in presenza di offerte congrue al loro valore: per entrambi arrivano proposte dall'Arabia. Per l'algerino servono 50 milioni, per il francese tra i 15 e i 20.