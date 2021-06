Gazzetta - Fuori Calhanoglu, dentro De Paul: ecco il piano del Milan per rinforzare la trequarti

Fuori Calhanoglu, dentro De Paul: è questo, secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il piano del Milan per il ruolo di trequartista. Il turco, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, continua a chiedere 6 milioni di euro netti a stagione per prolungare, ma il club di via Aldo Rossi non ha nessuna intenzione di arrivare a quella cifra e si è fermato a 4 milioni.

TEMPO QUASI SCADUTO - Un piccolo spiraglio per il rinnovo con i rossoneri, in realtà, c'è ancora, ma il tempo è quasi scaduto. A Calhanoglu non mancano gli estimatori visto che piace in Qatar e la Juventus continua a tenere d'occhio la sua situazione con grande attenzione. In caso di addio, comunque, il Milan ha già pronto il suo sostituto, cioè Rodrigo De Paul, per il quale la richiesta iniziale dell'Udinese è di circa 40 milioni. L'argentino piace da tempo ai rossoneri ed è il preferito per rinforzare la trequarti (per questo ruolo nel mirino c'è per esempio anche Ilicic).

RICHIESTA ALTA - Sul giocatore bianconero c'è anche l'Atletico Madrid, la cui prima offerta sembra però essere stata rifiutata dall'Udinese. In via Aldo Rossi, sperano che la richiesta dei friulani possa scendere, magari convinta dallo stesso De Paul che potrebbe spingere per la cessione. L'inserimento di una contropartita tecnica, poi, potrebbe permettere al Diavolo di abbassare ulteriormente la parte cash. Insomma, è tutto ancora aperto, ma il Milan ha già bene in mente chi potrà il trequartista titolare della prossima stagione.