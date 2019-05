Gazzetta - Gattuso-Bakayoko, caso rientrato: stretta di mano per la Champions

Nell'ultimo periodo, il clima in casa rossonero è stato spesso teso e pesante anche a causa di alcuni comportamenti poco professionali da parte di Tiemoué Bakayoko: prima il caso della maglietta di Acerbi, poi l'arrivo in pesante ritardo all'allenamento e infine la dura lite con Rino Gattuso durante l'ultima sfida contro il Bologna. Quest'ultimo episodio ha fatto parecchio rumore, tanto che, come ha dichiarato anche ieri lo stesso allenatore milanista in conferenza stampa, si è parlato di più di questa vicenda che della vittoria del Diavolo contro i rossoblù.

BENE DEL MILAN - Come racconta questa mattina La Gazzetta dello Sport, Gattuso e Bakayoko si sono chiariti il giorno dopo davanti a Leonardo e Maldini e lo hanno fatto perchè entrambi hanno capito che in questo momento cruciale della stagione il bene del Milan deve essere messo prima di tutto. Hanno bisogno uno dell’altro: il francese ha bisogno dell’allenatore per provare a lasciare un ricordo migliore di sé, mentre il tecnico ha bisogno dell'ex Monaco perchè, per sperare ancora nel quarto posto, in mezzo al campo non può fare a meno in questo momento del rossonero con il rendimento migliore nella seconda parte di stagione.

TITOLARE A FIRENZE - "Ci sono gli episodi, ci sono i confronti ma l’importante è metterli da parte perché c’è il club e ci sono i risultati. Io non ho mai portato rancore ai giocatori e loro mai a me": con queste parole pronunciate ieri pomeriggio in conferenza stampa a Milanell, Gattuso ha spiegato perfettamente il suo pensiero. E per questo motivo, stasera a Firenze contro la Fiorentina, Bakayoko scenderà in campo dal primo minuto perché il chiarimento c’è stato, il caso è rientrato e in campo c’è bisogno di lui.