Gazzetta - Gattuso-Milan, conferma più vicina: da tecnico in bilico a titolare indiscusso della panchina

Via dal baratro, dopo averlo sfiorato a lungo. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, Gennaro Gattuso, che a fine dicembre era un allenatore vicino all’esonero, poco più di un mese dopo è il titolare indiscusso della panchina rossonero. Rino era un uomo solo al comando, oggi non più. E ha trovato una sponda nel presidente Scaroni, che più volte ne ha elogiato lo spirito e il lavoro svolto. Il tecnico ora ha maggiori certezze: le chance di permanenza sono aumentate.

POLLICE SU - L’opinione su Gattuso non è cambiata in un momento di entusiasmo, ma dopo settimane di continue verifiche sul campo. Nelle ultime giornate, il Milan è riuscito a mantenere stabilmente il quarto posto. Non solo: nel 2019 la difesa (punto debole nella prima parte di stagione) è la migliore d’Europa per media gol subiti, mentre l’attacco si è arricchito di un bomber come Piatek. Il centrocampo, infine, è diventato un reparto affidabile. Rino ha anche valorizzato i giovani (da Donnarumma a Calabrie, Paquetà Bakayoko), centrando pure un altro obiettivo fissato dal club.

GAZIDIS - Gattuso avverte la fiducia e si sente ben ancorato. Così ha la possibilità di lavorare con maggiore serenità, senza lo stress dell’ultima spiaggia. Tuttavia, la parola finale sull’allenatore che guiderà il Milan nella prossima stagione sarà della proprietà. Il voto di Scaroni avrà un peso rilevante, ma sarà decisivo anche il parere di Gazidis, rappresentante diretto di Elliott voluto da Gordon Singer.