Gazzetta - Gazidis, un uomo solo al comando: da dietro le quinte alla ribalta con l’appoggio di Elliott

La "fotografia" di Milan-Genoa è una e una soltanto: non l’esultanza incontenibile a fine gara dei rossoblù né la delusione di Pioli nel post-gara, ma l’inquadratura di Ivan Gazidis solo in tribuna, nel silenzio di San Siro. Un uomo solo. Ma un uomo solo al comando del club. Da manager dietro le quinte a uomo di riferimento: l’amministratore delegato è ora il numero uno di questo Milan.

RIBALTA - Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’emergenza societaria - l’ennesima negli ultimi anni - sta portando alla ribalta Gazidis. D’ora in poi, sarà lui a metterci la faccia per primo. Il manager sudafricano può contare sull’appoggio di Gordon Singer e in generale del fondo Elliott, che ha deciso di puntare su di lui per provare a riportare in alto il Milan. All’a.d. rossonero, dunque, il compito di gestire la situazione complicata.

CERTEZZA - In questo momento così difficile (Boban è stato allontanato, mentre il futuro di Maldini è ancora tutto da decifrare), l’unica certezza è il coinvolgimento totale nella vita quotidiana della società di via Aldo Rossi di un uomo che era abituato a stare all’ombra. Un uomo solo, dicevamo. Ma un uomo solo al comando.