Gazzetta - Giampaolo ha il Milan in pugno: lavoro maniacale e miglioramenti palpabili

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica spazio a Marco Giampaolo, nuovo tecnico rossonero che ha conquistato tutti a Milanello. Una "luna di miele" così lui l'ha definita che non sembra finire mai. E il merito è principalmente suo, tanto che il processo di "giampaolizzazione" della squadra rossonera procede a spada tratta.

MIGLIORAMENTI - I ritmi, come sottolinea la Rosea, sono altissima e non vengono ammesse distrazioni. Tuttavia non esiste alcun clima di terrore: sorriso stampato per tutti e grandissima fiducia. Il precampionato non sarà stato esaltante a livello di risultati ma i principi di gioco hanno attecchito e sono stati assimilati. Da questo punto di vista l'estate rossonera è stata un crescendo incoraggiante. Un miglioramento di cui sono consapevoli anche gli stessi calciatori.

TATTICA - Alcuni lo paragonano a Sacchi per quanto riguarda i metodi. Giampaolo è uno studioso e perfeziona ogni movimento, ogni giocata. I taccuini dell'allenatore abruzzese sono stracolmi: i suoi collaboratori sono tanti, ma su certi punti non esiste delega come accadeva al suo lontano predecessore. Uno di questi è assolutamente la tattica che viene gestita in prima persona al contrario di molti colleghi. I giocatori studiano insieme all'allenatore durante le sedute, seguiti a ritmo dal fischietto di Giampaolo.