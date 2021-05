Gazzetta - Gigio, tanta voglia di Milan: la passione rossonera è intatta, anche la famiglia vota per il rinnovo

Le continue polemiche non hanno intaccato la concentrazione di Donnarumma. Nemmeno il confronto con gli ultras milanisti lo ha distolto dal suo obiettivo: centrare la qualificazione in Champions. Anche perché - come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - la passione di Gigio per il Milan è intatta e domani sfiderà la Juventus con la solita voglia di vincere, senza pensare a quello che sarà.

VOGLIA DI MILAN - L’esito della volata Champions può incidere in questa vicenda, ma attenzione: Donnarumma - scrive la rosea - convive con una "voglia di sì", di un nuovo sì al suo Milan. Perché al cuore non si comanda, anche se in ballo ci sono parecchi milioni. Gigio, dunque, resterebbe volentieri in rossonero, ma la differenza tra domanda e offerta c’è, ed è consistente: Maldini e Massara sono fermi a quota 8 milioni e non intendono andare oltre. Al momento, quindi, c’è una distanza di 2 milioni netti (Raiola ne chiede 10).

LA FAMIGLIA - Ma se la Champions può fare la differenza, anche la famiglia di Donnarumma può giocare un ruolo chiave in questa storia. Già quattro anni, ai tempi del primo rinnovo con il Milan, i genitori di Gigio ebbero un ruolo cruciale nei momenti della grande decisione. E in queste fasi delicate - riferisce la Gazzetta - non si sottovaluti il parere della sua compagna Alessia: la coppia, infatti, si trova bene a Milano e non avverte l’esigenza di fare le valigie.