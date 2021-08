Gazzetta - Giroud è un titolare: Pioli sta già cambiando pelle al Milan in funzione del suo nuovo numero 9

Non chiamatelo riserva, né tantomeno vice. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Olivier Giroud non è arrivato al Milan per fare il "secondo". Non a caso, mister Pioli sta già cambiando pelle alla squadra in funzione del suo nuovo numero 9. Le amichevoli pre-campionato hanno evidenziato proprio questo aspetto: il tecnico sta lavorando a un sistema di gioco alternativo al 4-2-3-1, che includa la presenza di due attaccanti.

DOPPIO MODULO - Nelle ultime due gare disputate dal Milan (Nizza e Valencia), il modulo di riferimento, con l’ingresso di Giroud, si è rimodellato in un 4-4-2. Con il francese si è mosso Rebic, che non è un centravanti puro, ma è quanto di più vicino ci possa essere, al momento, nella rosa rossonera. La strada, osserva la rosea, è tracciata: quando Ibrahimovic tornerà, il Milan sarà quantomeno abituato a interpretare due spartiti: quello classico (il 4-2-3-1) è pensato per una sola punta, l’altro prevede la contemporanea presenza là davanti di due bomber.

CHI A SINISTRA? - Ma c’è un "problema": chi schierare a sinistra? Leao e Rebic non hanno le caratteristiche giuste per giocare a tutta fascia (finirebbero per perdere il loro potenziale offensivo), e Pioli lo sa bene. Tutto potrebbe cambiare se dal mercato sbucasse un trequartista adattabile anche sulla corsia esterna, uno alla Ziyech per intenderci.