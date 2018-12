Gazzetta - Gonzalo, cosa ti succede? A secco da sette partite, Higuain diventa un caso

Cosa sta succedendo a Gonzalo Higuain? Se lo stanno chiedendo tutti i tifosi milanisti, così come se lo sta domandando anche Rino Gattuso che sa bene che senza i gol del Pipita non sarà facile arrivare tra le prime quattro. Il numero 9 rossonero non segna ormai da troppo tempo, cioè dal 28 ottobre contro la Sampdoria. Da quel giorno sono passate ben sette partite (cinque di Serie A e due di Europa League) in cui l'argentino è rimasto sempre a secco.

POCA FAME - Come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, quello che preoccupa di più non è tanto il digiuno che dura da quasi due mesi, ma il fatto che non sembra nemmeno troppo affamato. Eppure le occasioni le ha avuto visto che nelle ultime due partite contro Olympiacos e Bologna ha calciato 32 volte, ma nemmeno una è andata a buon fine. Nei giorni scorsi, Gattuso ha ripetuto di aspettarsi di più da Gonzalo non solo a livello di gol, ma anche di leadership.

SCATTO D'IRA - Ieri al Dall'Ara, il Pipita ha mantenuto i nervi saldi come gli aveva chiesto il suo allenatore per quasi tutta la partita: solo nel finale ha avuto uno scatto d’ira quando l’arbitro Maresca ha interrotto un possibile contropiede rossonero per un fallo a centrocampo. Higuain sa benissimo quanto servono le sue reti, come ha amesso anche nel pre-partita: "So che per entrare in Champions servono i miei gol e che devo stare più calmo e tranquillo". Tra quattro giorni si torna subito in campo contro la Fioretina a San Siro e l'argentino spera finalmente di riuscire a sbloccarsi.