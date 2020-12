Gazzetta - Hernandez, corsa e magie: freccia imprendibile, Theo è il leader giovane del Milan

Il migliore terzino del mondo? Secondo Maldini lo diventerà, ammesso che non lo sia già. Vedremo. Una cosa è certa: come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il Milan sta facendo diventare grande Theo Hernandez, ma il francese sta facendo correre il Milan. Altro giro, altra prova super con tanto di gol-vittoria: l’esterno rossonero ci ha preso gusto.

DECISIVO - Theo, passo dopo passo, si sta confermando il leader giovane del Milan. Ibrahimovic è il totem indiscusso, Kjaer il ministro della difesa milanista, Donnarumma e Calhanoglu le altre due colonne portanti (come Kessié e Bennacer). Ma contro la Lazio, come tante altre volte, per rovesciare la partita c’è stato bisogno di Hernandez, una freccia imprendibile, incisivo in fase offensiva e ora più attento e solido anche in difesa. Insomma, un giocatore sempre più completo.

ANNO SUPER - È stato Theo, con le sue fiammate, a riacchiappare la testa della classifica, che al 92esimo di Milan-Lazio sembrava ormai perduta. Peccato per il giallo che non gli consentirà di scendere in campo a Benevento il 3 gennaio. Poco male: ci sarà con la Juventus il giorno dell’Epifania. Hernandez ha chiuso il 2020 calcistico nel migliore dei modi. E con lui l’intero popolo rossonero.