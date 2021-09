Gazzetta - Hernandez entra nella ripresa e spacca la partita: assist e gol, è tornato turbo Theo

Finalmente Theo. Il vero Theo! Che partita, o meglio, che ingresso in scena. Hernandez, gettato nella mischia nella ripresa, ha spaccato in due la partita col Venezia, colpendo due volte nel giro di un quarto d’ora: prima l’assist al bacio per Brahim Diaz, poi la rete del 2-0 che ha di fatto chiuso i giochi.

DETERMIMANTE - Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il Milan è riuscito a scardinare la difesa del Venezia grazie alle discese di turbo Theo, la cui rincorsa era iniziata dalla panchina: fuori dalla squadra titolare in nome del turnover (in effetti aveva bisogno di un po’ di tregua dopo un inizio di stagione fitto di impegni), Hernandez si è presentato in campo, su giusta intuizione di Pioli, quando la contesa rischiava di complicarsi più del previsto. Le rotazioni avevano premiato Ballo-Touré, ma Theo non poteva permettersi una serata da spettatore.

TITOLARISSIMO - Se il Milan è già in quota lo deve anche al suo esterno tuttofare. La squadra non può fare a meno di Hernandez, il quale tornerà dall’inizio con lo Spezia e sarà titolare anche in Champions, contro l’Atletico, e nella successiva trasferta di Bergamo. “Obiettivo scudetto? Sì, andiamo a combattere per vincere il titolo. Il piazzamento in Champions non basta”, ha dichiarato il francese, che ieri ha segnato il suo sedicesimo gol rossonero in 87 partite. Niente male per un terzino.