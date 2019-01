Gazzetta - Higuain via? Il Milan si muove per Piatek: Leonardo conta di bruciare la concorrenza già adesso

In questi giorni, si parla tanto del possibile addio di Gonzalo Higuain, ma è chiaro che in casa rossonera, prima di dare l'ok alla partenza dell'argentino, devono trovare un sostituto da dare a Rino Gattuso. I nomi che sono stati fatti nelle ultime settimane sono tanti, ma quello che sembra più caldo in via Aldo Rossi è quello di Krzysztof Piatek, centravanti classe 1995 del Genoa.

PRIMA DI TUTTI - Secondo quanto rivela l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan si sta già muovendo per il bomber polacco della formazione genoana: l'ex Cracovia è però nel mirino di altri club, come Inter e Juventus, per luglio, ma Leonardo e Paolo Maldini contano di poter bruciare la concorrenza già adesso. Ovviamente non sarà facile convincere il presidente rossoblù Preziosi a cedere il suo gioiello, il quale potrebbe però a sua volta spingere per il trasferimento in un top club come il Milan.

NUMERI DA VERO BOMBER - Piatek è certamente una delle grandi sorprese in questa prima parte della Serie A 2018-2019: nel girone di andata, il polacco ha infatti già segnato 13 reti, a cui vanno aggiunti anche sei gol in Coppa Italia. 19 centri in 21 partite sono un bottino pazzesco che ha attirato le attenzioni dei maggiori club italiani ed europei. Il Milan punta ora ad anticipare la concorrenza per portare a Milanello l'attuale vice capocannoniere della Serie A (meglio di lui ha fatto solo Cristiano Ronaldo).