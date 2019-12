Gazzetta - I dubbi di Ibra, non sa se continuare o smettere. Ma il Milan non può aspettare all’infinito

Giocare o smettere, tornare al Milan o godersi la vita. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic sta ancora riflettendo sul futuro. I dubbi sono tanti: la tentazione rossonera è forte, ma prendere una decisione non è semplice. E Maldini e Boban lo hanno capito bene.

IPOTESI RITIRO - Ibra si sente in forma, ma non gioca da ottobre e questa lunga pausa preoccupa il club milanista. I giorni passano e anche dentro Zlatan l’ansia cresce. Perché non sa se ha voglia di continuare a giocare o se sia più sensato ritirarsi e dedicarsi a varie attività imprenditoriali. Ma il Milan, ovviamente, non può aspettare all’infinito. Il giocatore lo sa, ma è confuso e vuole prendersi altro tempo per pensarci bene.

6 MESI NON BASTANO - A Milano, Ibrahimovic è stato felice (la considera la sua seconda casa). La compagna Helena ama la città e i suoi figli sono cresciuti in Italia. La famiglia, però, non si sposterebbe per sei mesi, ma per un anno e mezzo sì. Maldini e Boban comprendono le perplessità dello svedese, da ex giocatori sanno quanto sia difficile rimettersi in moto. Ma ora vogliono una risposta.