Gazzetta - Ibra, Bologna avanti dopo il blitz di Di Vaio negli USA: ora si attende la risposta del Milan

L'avventura di Zlatan Ibrahimovic nella Mls americana è ufficialmente terminata ed entro metà dicembre deciderà il suo futuro. Negli ultimi giorni, si fa sempre più forte l'ipotesi di un suo ritorno in Italia dove ci sono tre club interessati, cioè Bologna, Milan e, in seconda linea, Napoli. Al momento, i rossoblù sembrano essere avanti dopo il blitz a Los Angeles del capo dello scouting rossoblu, Marco Di Vaio.

BLITZ BOLOGNA - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'ex attaccante ha spiegato il progetto e le prospettive del club di Saputo allo svedese, il quale sembra aver apprezzato il gesto del dirigente del Bologna. A questo punto, si attende la risposta del Milan che deve cercare di accelerare nei prossimi giorni se vogliono battere la concorrenza e riportare Ibra a Milanello. Ad influenzare la sua decisione sarà ovviamente anche la sua famiglia ed in particolare la moglie Helena che non ha mai nascosto di essere innamorata di Milano.

CONTATTO DIRETTO - Per ora, il club di via Aldo Rossi ha avuto un atteggiamento cauto, ma tutt’altro che indifferente: Maldini e Boban hanno infatti avuto più di un’occasione per confrontarsi con il suo agente Mino Raiola, in quanto quest'ultimo ha in mano diversi giocatori rossoneri (Donnarumma, Bonaventura e Romagnoli). Se il Milan vuole convincere Ibrahimovic servirà però presto un contatto diretto per far crescere le quotazioni della candidatura rossonera.