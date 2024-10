Gazzetta - Ibra è tornato a Milanello: colloqui singoli con i giocatori (ha rassicurato Leao) e complimenti allo staff tecnico

Dopo alcune settimane di assenza che hanno fatto parecchio rumore, nella giornata di ieri Zlatan Ibrahimovic si è rivisto a Milanello accompagnato dal dt milanista Geoffrey Moncada. Lo svedese, oltre ad assistere all'allenamento, si è intrattenuto con i giocatori, con cui ha avuto dei colloqui individuali informali.

I CONSIGLI A LEAO - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Ibra ha parlato ovviamente anche con Rafael Leao che non sta attraversando un periodo facile in campo. Il dirigente svedese lo ha rassicurato, cercando di fargli capire come la maturazione di un calciatore passi anche attraverso momenti complicati come questo. Il portoghese deve reagire da campione: da una parte accettando le scelte di Fonseca, dall'altra portando rabbia positiva in campo, un po’ come era successo con la Lazio quando entrò nella ripresa e segnò la rete del pareggio.

COMPLIMENTI A FONSECA E AL SUO STAFF - Oltre a parlare con tutti i giocatori della rosa, Ibrahimovic ci ha tenuto a complimentarsi con Paulo Fonseca e il suo staff tecnico per il periodo positivo che sta vivendo il Milan. Lo svedese ha incitato tutto il gruppo rossonero a continuare così, con lo stesso spirito e ovviamente anche con gli stessi risultati dell'ultima settimana (due vittorie di fila tra campionato e Champions League).