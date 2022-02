Gazzetta - Ibra, il tendine fa ancora male: oggi o domani prova sul campo, ma difficilmente sarà titolare

Il derby incombe e i dubbi sulla presenza di Ibrahimovic nel derby aumentano. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, una infiammazione al tendine, per quanto fastidiosa, può essere smaltita anche in extremis. Tutto, però, ruota attorno al dolore: per ottenere il semaforo verde, infetti, è necessario che sparisca del tutto.

Corsa contro il tempo

Ibra, a due giorni dal big match contro l’Inter, è ancora alle prese con la terapia. Il campione rossonero, infatti, continua a lavorare in palestra perché il tendine di Achille della gamba destra gli fa ancora male. Come detto, non è da escludere un suo ritorno in gruppo a breve, ma - ad oggi - un suo impiego dal primo minuto resta molto difficile. Averlo a disposizione sarebbe importante, ma è ancora presto per sbilanciarsi, anche se di tempo non ne resta molto.

Giroud più di un semplice piano B

A Milanello tutti sperano che Zlatan possa stupire anche questa volta. Se così non sarà, Pioli punterà sull’esperienza di Giroud. Il francese sta bene e ha una voglia matta di giocare il suo primo derby di Milano. Olivier ha spesso lasciato il segno a San Siro e si augura, ovviamente, di riuscirci anche stavolta, nella sfida più importante.