Gazzetta - Ibra ko, Kjaer non è pronto. La buona notizia è il ritorno di Theo: sarà titolare col Sassuolo

Un’altra tegola. E che tegola! Pioli dovrà rinunciare a Ibrahimovic per le ultime due partite dell’anno e chissà per quante altre ancora nel 2021 (lo svedese potrebbe rientrare a metà o fine gennaio, ma è ancora presto per dirlo con certezza). Una brutta botta per il tecnico, che sperava di poter contare sulle qualità di Zlatan per affrontare l’insidiosa trasferta di Reggio Emilia e la successiva sfida interna contro la Lazio.

TPRNA THEO - Niente Ibra, dunque, ma non è finita qui. Pioli, infatti, dovrà fare a meno anche di Kjaer, Gabbia e Bennacer. Insomma, contro il Sassuolo sarà ancora emergenza. L’unica buona notizia, come riporta La Gazzetta dello Sport, è il recupero di Hernandez, la cui assenza ha pesato parecchio nell’ultima gara con il Genoa. Theo, domani pomeriggio, ci sarà: un affaticamento lo ha costretto a restare in panchina a “Marassi” (un po’ di fatica ci sta dopo tanti impegni ravvicinati), ma al “Mapei Stadium” proverà a lascare il segno.

LEADER - Con Hernandez sul binario mancino, il Milan ha una marcia in più. E non si tratta di una questione prettamente tecnica o tattica. Theo, infatti, è uno dei trascinatori della squadra, un leader, un vero capopopolo. Il francese, vista l’assenza di Ibra, dovrà spingere ancora di più, come ha fatto col Parma e in tante altre circostanze. Pioli e i compagni si affidano (anche) a lui.