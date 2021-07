Gazzetta - Ibra lavora senza sosta, vuole esserci per la prima di A: tra 7-10 giorni tornerà a correre

La rincorsa di Ibrahimovic è già cominciata. A dire il vero, è partita da tempo. Perché Zlatan non ha perso un solo minuto dal giorno dell’intervento in artroscopia al ginocchio sinistro. L’obiettivo è stato chiaro fin dall’inizio: essere in campo - o comunque tra i convocati - nella prima giornata di campionato

IN PALESTRA - Come riporta La Gazzetta dello Sport, il recupero dell’attaccante procede bene, anche se occorrerà ancora qualche giorno - poco più di una settimana - per rivederlo sui campi di Milanello. Una volta che sarà tornato a correre, Ibra dovrà solo ritrovare il top della condizione in gruppo. Per il momento, il totem rossonero se ne sta a sudare in palestra, gestendo ogni tappa con la massima prudenza - guai a forzare! - ma con una voglia infinita.

CHIODO FISSO - Ibrahimovic è talmente affamato da farsi vedere a Milanello anche nei giorni di riposo concessi alla squadra. Perché Zlatan, come detto, ha un chiodo fisso: rientrare in forma per l’inizio della stagione. Pioli confida di averlo a disposizione quando si inizierà a fare sul serio: se tutto filerà liscio, Ibra si allenerà regolarmente dai primi di agosto e avrà una ventina di giorni per guadagnarsi la trasferta di Genova.