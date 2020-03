Gazzetta - Ibra-Rangnick, uno è di troppo? Il tedesco ha dubbi su Zlatan, che a sua volta è perplesso

A meno di nuovi ribaltoni, Ralf Rangnick sarà il prossimo allenatore del Milan. Il tedesco è l’allenatore scelto da Gazidis per rilanciare la squadra rossonera ed è pronto a sbarcare a Milano. I contatti tra le parti proseguono: l’a.d. milanista lo considera l’uomo perfetto per portare avanti il progetto di Elliott.

FUORI DAI PIANI? - In attesa di capire se l’idea Rangnick andrà realmente in porto, cominciano a filtrare alcune sue idee per il nuovo Milan. Una su tutte: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic non rientrerebbe nei piani dell’ex tecnico del Lipsia. Nella sua filosofia di gioco, infatti, la squadra deve muoversi all’unisono; l’attuale manager del gruppo Red Bull nutrirebbe più di un dubbio sulle capacità atletiche di Zlatan e sul fatto che sia un giocatore che in campo ama spesso fare di testa sua.

IBRA PERPLESSO - Ma cosa ne pensano Elliott e Gazidis? Ibra ha messo tutti d’accordo, non soltanto Boban e Maldini, ma anche l’amministratore delegato e i vertici del fondo statunitense. Ci sarà tempo e modo per confrontarsi con Rangnick. Il problema, semmai, è che lo stesso giocatore avrebbe dei dubbi sul suo futuro in rossonero. Ibrahimovic, infatti, non sarebbe così certo di voler continuare in un Milan privo dei due dirigenti che lo hanno voluto fortemente.