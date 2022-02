Gazzetta - Ibra, recupero incerto: a rischio anche la Salernitana. Lo svedese punta al derby di Coppa Italia

Quando rientrerà in campo Zlatan Ibrahimovic? Se lo chiedono tutti i tifosi del Milan, ma purtroppo al momento non ci sono certezze sulla data del suo ritorno a disposizione di Stefano Pioli. Lo svedese non ha purtroppo ancora smaltito l'infiammazione al tendine d'Achille e, dopo Inter e Lazio, salterà sicuramente anche il match di domenica contro la Sampdoria.

SOLO PALESTRA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il giocatore continua a lavorare in palestra e per questo è a rischio anche la sua presenza tra i convocati per la trasferta sul campo della Salernitana in programma il 19 febbraio. Ibra verrà valutato giorno dopo giorno, nella speranza che il fastidio al tendine passi il prima possibile. Dopo il match di Salerno, i rossoneri saranno impegnati a San Siro contro l'Udinese, poi arriverà l'andata del derby di Coppa Italia e il Napoli.

OBIETTIVO DERBY - Ecco, l'obiettivo di Zlatan potrebbe proprio essere quello di tornare al top per la sfida contro l'Inter. Ovviamente dovrà rientrare prima in campo e sfruttare la partite che precedono la stracittadina milanese per ritrovare la forma migliore. Il suo problema fisico sembrava essere un guaio di semplice soluzione e invece lo sta tormentando ormai da quasi tre settimane. Per fortuna, Olivier Giroud non lo sta facendo rimpiangere, ma se il Milan vorrà lottare fino alla fine per scudetto e Coppa Italia avrà bisogno anche del centravanti svedese.