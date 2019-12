Gazzetta - Ibra verso il Milan, da risolvere solo la formula del contratto

Zlatan Ibrahimovic non ha ancora ufficializzato nulla sui suoi profili social, ma che abbia scelto il Milan è ormai accertato, stando a quanto ha dichiarato agli amici, scrive Gazzetta.it.

In realtà ci sono ancora questioni economiche da definire, legate soprattutto a un eventuale rinnovo di contratto: Ibrahimovic non è soddisfatto della prima offerta del Milan (due milioni per i primi sei mesi, quattro per la stagione successiva) e soprattutto della formula proposta, secondo la quale le parti si legherebbero soltanto per i primi sei mesi, con la possibilità di rinnovare in base all’andamento del campionato, riporta Gazzetta.it.