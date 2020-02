Gazzetta - Ibra vuole restare, ma in un Milan più forte: il club prepara il rinnovo e un piano di acquisti

Avanti con Ibrahimovic. Il faro della squadra, l’unico vero leader, in campo e fuori. Il Milan ha già preso la sua decisione: vuole proseguire il percorso intrapreso con Zlatan anche nella prossima stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i vertici di via Aldo Rossi gli parleranno di rinnovo ancora prima della fine del campionato, a prescindere dal piazzamento finale dei rossoneri.

AMBIZIONE - Il Milan sa di aver trovato un giocatore decisivo e ritiene che possa sostenere un altro anno a questi livelli. Resta da capire, però, cosa ne pensa Ibra. Lo svedese si è calato nella parte e sta provando a trascinare il gruppo. Sta dimostrando grande disponibilità, giocando più per la squadra che per se stesso. E sarebbe felice di restare ma... in un Milan più competitivo. Richiesta legittima - osserva la rosea - per chi vuole chiudere la carriera ai vertici.

L’OBIETTIVO - Il club? Beh, ovviamente, è pronto a soddisfare la richiesta del suo campione. L’obiettivo, infatti, è costruire un Milan più forte, con Ibrahimovic parte integrante del progetto, almeno nella prossima stagione. Presto, dunque, i dirigenti milanisti incontreranno Zlatan per trovare un accordo. La sensazione è che si possa davvero proseguire insieme.