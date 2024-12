Gazzetta - Ieri faccia a faccia tra Fonseca e Theo. Il tecnico: "Deve pensare solo al Milan"

Il duro sfogo di Paulo Fonseca dopo la partita di Champions League contro la Stella Rossa ha fatto parecchio rumore visto che ha di fatto accusato alcuni giocatori di scarso impegno. Tra coloro che stanno giocando con un atteggiamento sbagliato c'è anche Theo Hernandez che è il lontanissimo parente del terzino devastante della scorse stagioni.

FACCIA A FACCIA - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri c'è stato un faccia a faccia tra il tecnico rossonero e il francese: l’obiettivo era spiegargli gli errori commessi e invitarlo a reagire, da campione qual è, concentrandosi solo sul Milan. Oggi Fonseca avrà altri colloqui con altri giocatori che stanno deludendo parecchio come capitan Calabria e Tomori. Il portoghese non vuol fare processi, ma solo cercare di provocare una reazione in questi calciatori così che ci sia un netto cambio di rotta.

IN CAMPO O NO DOMENICA? - E' evidente che il Milan, se vuole essere competitivo, ha bisogno subito del migliore Theo Hernandez, il quale deve reagire, superare il momento difficile, isolarsi da tutto e pensare solo al campo. Vedremo se domenica contro il Genoa, nella serata in cui il club milanista festeggerà i suoi 125 anni dalla fondazione, il francese avrà un turno di riposo per fargli resettare la testa oppure se avrà subito un'occasione per riscattarsi.