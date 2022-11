Gazzetta - Il costo dei rinnovi rossoneri. Ora Bennacer e Leao: più facile il primo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con il prolungamento di contratto di Pierre Kalulu, arrivato un paio di giorni fa, il Milan ha chiuso l' ottavo rinnovo di un suo calciatore tesserato nell'anno solare 2022: il giovane francese è arrivato dopo Ibra, Theo, Tonali, Tomori, Gabbia, Pobega e Krunic. Per permettere questi rinnovi il Milan ha già messo da parte un discreto tesoretto e un altro dovrà stanziarlo se vorrà concludere anche con Bennacer, Leao e Olivier Giroud.

100 milioni

La Gazzetta dello Sport di questa mattina ha analizzato i vari costi che il Milan ha sostenuto in questo 2022 dal punto di vista salariale. Oltre agli otto calciatori già citati, il club rossonero ha riscattato sia Florenzi che Messias oltre che esercitato l'opzione sul rinnovo di Antonio Mirante. Per tutte queste operazioni, in particolare per gli otto rinnovi di contratto, il Milan avrebbe già investito una somma pari a 107 milioni di euro. Questa cifra ovviamente, precisa la rosea, riguarda tutti gli stipendi che verranno elargiti ai giocatori rinnovati da qui al termine del contratto che hanno firmato. In questo modo la società rossonera si è assicurata uno zoccolo duro di calciatori su cui puntare almeno fino al 2026: Kalulu, Tomori, Tonali, De Ketelaere, Theo Hernandez, Maignan, Origi, Pobega. A questi nomi, però, si cercherà di aggiungerne almeno altri tre.

Più 100 milioni

Gli altri tre giocatori su cui il Milan adesso si concentrerà dal punto di vista contrattuale sono, ovviamente, Bennacer, Leao e Giroud. Per l'attaccante francese il prolungamento sembra semplicemente una formalità: il bomber è in forma, la volontà è reciproca. Per quanto riguarda il centrocampista algerino, invece, ci sarebbe comunque grande ottimismo, nonostante il numero 4 non goda dei benefici del Decreto Crescita. La richiesta di Bennacer è di 4 milioni di euro e un accordo potrebbe essere trovato attorno a quelle cifre. Appare invece molto più complicato il rinnovo di Rafael Leao: le richieste al rialzo sono sempre state gestite dal Milan cono molta oculatezza. La dirigenza sa bene che assecondare troppo facilmente le richieste di un giocatore porta inevitabili conseguenze, a livello di richieste, anche dei compagni. Nel caso specifico, poi, Leao ha ulteriori complicazioni dovute alla multa da pagare allo Sporting. Ciò che rimane però indiscutibile è che il club tenterà di mantenere sempre un equilibrio di fondo.