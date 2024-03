Gazzetta - Il Los Angeles su Giroud: decisione più avanti. Il Milan attende

Nella giornata di ieri il The Ahtletic ha riportato delle trattative che il Los Angeles FC, già club in passato di Chiellini e Bale, starebbe portando avanti con Olivier Giroud. Il futuro del numero 9 rossonero è una delle incognite della prossima stagione rossonera. Il Milan sa che in ogni caso investirà su un nuovo attaccante ma, allo stesso tempo, non chiuderebbe la porta a Giroud.

LAFC

La Gazzetta dello Sport oggi riprende l'indiscrezione in arrivo dall'America e prova ad approfondirla. Nello specifico si parla sì di una trattativa tra il Los Angeles FC (LAFC) e Giroud ma ancora le decisioni sono lontane dall'essere prese. Attualmente il francese è concentrato sulla propria stagione che ha ancora tanto da offrire con il Milan e non è una scelta che vuole prendere a cuor leggero. Sicuramente l'interesse della squadra claiforniana c'è: il club di LA ha anche ottenuto una specie di prelazione, i discovery rights: diritti di cui un club può beneficiare per trattare in esclusiva per un certo periodo di tempo un giocatore che non fa già parte della MLS, la lega americana. A Los Angeles, inoltre, Giroud potrebbe ritrovare anche Hugo Lloris che da poco è passato nella franchigia californiana. Ma la decisione di Giroud sarà soprattutto per il bene della sua famiglia, come da tempo lui stesso ha ammesso: "A fine stagione si apriranno più opportunità e prenderò la mia decisione. Da calciatore e da padre di famiglia".

La posizione del Milan

Il Milan dal canto suo non avrebbe problemi a rinnovare il contratto di Giroud. Arrivato alle soglie dei 38 anni, dopo le tre stagioni che ha avuto e che sta avendo in rossonero e forte del bellissimo rapporto che si è instaurato con i tifosi, per Giroud non si tratterebbe più di soldi ma solamente di sensazioni: se la sente di fare un'altra stagione ad alti livelli? Nell'equazione va considerato anche il fatto che il Milan punterà su un attaccante giovane e dunque Giroud avrebbe più il ruolo di chioccia e di veterano. Da parte sua al Milan farebbe comodo avere un Giroud così - e magari più riposato - anche per la prossima stagione. Il pallone è tra i piedi di Giroud e starà lui decidre se calciarlo ancora una volta nella porta di San Siro oppure di provare una lunga conclusione vero il sole della California.