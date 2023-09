Gazzetta - Il mercato vince a Cagliari: Okafor, Loftus e Reijnders (e non solo) protagonisti

La vittoria del Milan sul Cagliari non è stata importante solamente per i tre punti conquistati e per la vetta della classifica ritrovata. Stefano Pioli può sorridere finalmente anche per i nuovi volti rossoneri che nella gara dell'Unipol Domus sono stati protagonisti sia da titolari che da subentrati, sia in fase realizzativa che come rifinitori.

Sei

Come riporta correttamente la Gazzetta dello Sport, ieri Pioli ha cominciato la gara contro il Cagliari con ben sei nuovi acquisti titolari dal primo minuto. E la scelta ha ripagato. Il mercato importantissimo che ha svolto la dirigenza quest'estate ha ripagato i suoi frutti, anche perchè, per ora, solamente tre giocatori nuovi erano entrati in pianta stabile nelle rotazioni rossonere: Loftus-Cheek, Reijnders e Pulisic. Ieri, oltre a loro, anche altri ragazzi si sono messi in mostra: su tutti Noah Okafor che ha il ruolo importante di non far rimpiangere nè Leao, quando sarà impiegato a sinistra, nè Giroud, quando verrà messo punta come accaduto ieri. Il risultato è che sono arrivati due prime volte con la maglia rossonera: per Okafor e Loftus, oltra che due assist, uno di Pulisic e l'altro di Reijnders. Insomma la partita l'hanno vinta i nuovi.

Fiducia e profondità

Queste sono ottime notizie per Pioli, anche considerando quale era stato l'apporto del mercato rossonero nella passata stagione. Quest'anno i nuovi sono da subito determinanti. Sia Loftus che Reijnders appaiono già come pedine imprescindibili della scacchiera del tecnico rossonero e anche Pulisic è un'arma che l'allenatore ha dimostrato di apprezzare parecchio. Con il passare delle settimane anche altri nuovi stanno prendendo piede. Yunus Musah è entrato bene con il Newcastle, ha giocato alla grande contro il Verona e anche a Cagliari ha convinto. Okafor piano paino si sta ritagliando il suo spazio. Anche Sportiello, chiamato in causa per necessità, non sta sbagliando nulla. Si attende ancora l'esplosione di Samu Chukwueze che anche ieri ha fatto intravedere ottime potenzialità ma ancora non è riuscito a esprimersi: ma se questo è l'andazzo presto anche il nigeriano potrà fiorire sulla fascia destra.