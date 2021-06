Gazzetta - Il Milan accelera per Tonali: accordo vicino, rossoneri convinti dal talento italiano

Sandro Tonali (di nuovo) al Milan, ci siamo. La trattativa con il Brescia è alle ultime curve. Come riporta La Gazzetta dello Sport, dopo giorni di dialogo, nelle scorse ore c’è stata una accelerata: da via Aldo Rossi filtra fiducia, nei prossimi giorni le parti potrebbero trovare la quadra per il passaggio definitivo del centrocampista in rossonero.

TALENTO E ITALIANITÀ - Il Milan non ha mai pensato di scaricare Tonali: lasciare andare troppo presto un prospetto come Sandro, infatti, potrebbe rivelarsi una scelta rischiosa. Inoltre, per giocare la Champions League servono giocatori cresciuti in Italia. Le regole UEFA sulle rose da iscrivere alle coppe, infatti, parlano chiaro: 8 dei 25 calciatori presenti nella lista devono essere stati formati nel nostro Paese (4) o nel vivaio del club (almeno 4).

PEDINA COLOMBO - L’accordo col Brescia, dicevamo, è vicinissimo. Il punto di incontro definitivo può essere trovato inserendo nell’affare non soltanto il cartellino di Olzer, ma magari anche quello di Colombo, tornato al Milan dopo la parentesi in prestito alla Cremonese. Cellino spinge per un prestito biennale, per limare i costi dell’operazione si discuterà anche di questo.