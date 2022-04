Gazzetta - Il Milan e il problema del gol: dove sono finiti gli attaccanti rossoneri?

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il secondo 0-0 di fila di ieri sera lascia parecchio amaro in bocca al Milan che resta in piena corsa per lo scudetto, ma ora non ha più il destino nelle proprie mani: i rossoneri hanno infatti solo due punti di vantaggio sull'Inter che però deve ancora recuperare una partita contro il Bologna. Proprio nel momento decisivo del campionato, quello in cui si decide la corsa verso ol tricolore, l'attacco milanista si è purtroppo inceppato.

ANCORA A SECCO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che riporta due statistiche: il Diavolo non pareggiava infatti due gare consecutive per 0-0 in Serie A da dicembre 2018 (tra l'altro anche il caso i due pari arrivarono contro Torino e Bologna come in questa occasione) e inoltre non rimaneva a secco per due match di fila in campionato da febbraio 2021. Il difficoltà del Milan di segnare sono evidenti, eppure la squadra crea diverse occasioni, ma in avanti manca il guizzo giusto e un po' di lucidità sotto porta.

ATTACCO FLOP - Olivier Giroud non segna da diverse partite, Rafael Leao non è purtroppo più incisivo e decisivo come qualche mese fa, gli altri trequartisti faticano anche loro a segnare. E a rendere la situazione più complicata ci sono anche gli infortuni che hanno tolto dai giochi per la sfida di ieri contro il Torino sia Zlatan Ibrahimovic che Ante Rebic, due giocatori che avrebbero fatto parecchio comodo contro i granata. I loro problemi dovrebbero essere di poco conto, la speranza è di riaverli a disposizione già venerdì contro il Genoa, un match che il Milan non può assolutamente sbagliare.