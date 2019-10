Gazzetta - Il Milan e il rinnovo di Gigio: il club vuole spalmare, Raiola frena

In via Aldo Rossi, si augurano che il cambio di allenatore possa finalmente dare la scossa al Milan che ha iniziato il campionato con quattro sconfitte nelle prime sette giornate. Il momento non è certamente dei migliori e a rendere tutto più complicato c'è anche la questione che riguarda il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, il cui contratto con i rossoneri scade nel 2021.

RAIOLA FRENA - Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, per il momento il dialogo per il prolungamento di Gigio è su un binario morto. Di tempo ce n'è ancora, ma in via Aldo Rossi non vogliono portare avanti per troppo tempo questa questione e vorrebbero risolvere il tutto il prima possibile. I vertici rossoneri gradirebbero una spalmatura fino al 2024 con un un ingaggio abbassato a 4 milioni di euro (ora ne guadagna 6 a stagione), ma il suo agente Mino Raiola frena.

PRESENTE E FUTURO - In questo avvio di stagione, Donnarumma è stato uno dei migliori e in più occasioni sia Maldini che Boban hanno dichiarato che Gigio rappresenta il presente e il futuro del Milan. Dopo tutto quello che è successo tre estati fa, i rossoneri vogliono evitare un altro "scontro" e per questo cercheranno di arrivare in fretta ad un accordo che possa soddisfare tutte le parti in causa.