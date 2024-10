Gazzetta - Il Milan e la rivoluzione di gennaio. Frendrup e Berardi i due regali per Fonseca

Nel corso della scorsa estate il Milan ha fatto quello che doveva fare nel calciomercato, rinforzando e completando la rosa di Paulo Fonseca con giocatori importanti ed allo stesso tempo funzionali. Qualcosa però sembrerebbe essere andato storto, anche perché in questo inizio di stagione la formazione rossonera non sta rendendo secondo le aspettative. Qual è il problema? Poca attitudine e sacrificio al lavoro? In realtà questo Milan non è all'altezza della sua storia e di quelle che sono le ambizioni dell'ambiente?

Una risposta certa a queste domande non l'avremo mai, anche se forse dalle parti di via Aldo Rossi un'idea se la sarebbero fatta. Per questo motivo, stando a quanto riportato questa mattina in edicola da La Gazzetta dello Sport, se il Milan dovesse continuare ad avere questo rendimento deludente ed altalenante e resteranno le lacune evidenziate in questa prima parte di stagione, la dirigenza sarebbe pronta a supportare Paulo Fonseca con diversi innesti di qualità nel prossimo calciomercato invernale, con il centrocampista e l'esterno d'attacco che priorità assolute.

Due nomi in particolare sarebbero presenti nel taccuino di Ibrahimovic e del gruppo di lavoro di via Aldo Rossi. Quello di Morten Frendurp del Genoa per quanto riguarda il centrocampo, giocatore che costa almeno 20 milioni di euro, e quello invece di Domenico Berardi per l'attacco, che potrebbe risultare essere una vera e propria occasione visto e considerato che l'ala neroverde difficilmente resterà in B, al Sassuolo, fino a giugno.

L'italiano, riporta la rosea, sarebbe però la prima alternativa al danese ex Bologna Skov Olsen, seguito con attenzione dal Milan nell'ultima sosta per le Nazionali insieme al connazionale Patrick Dorgu, esterno del Lecce che piace tanto come possibile vice Theo Hernandez. Insomma, da qui all'apertura del calciomercato mancano ancora diversi mesi, eppure dalle parti di via Aldo Rossi si starebbero già iniziando a muovere.