Gazzetta - Il Milan guarda in Danimarca. Due idee per il mercato di gennaio: Skov Olsen e Frendrup

Mancano circa due mesi e mezzo alla riapertura del mercato, ma in via Aldo Rossi si stanno iniziando a fare alcune valutazioni perchè l'inizio di stagione non è stato quello che si immaginavano a Casa Milan e così i dirigenti del Diavolo stanno cercando di capire come migliorare la rosa milansta. In particolare, gli occhi di Zlatan Ibrahimovic e di Geoffrey Moncada sono finiti su due giocatori danesi, vale a dire l'attaccante esterno Andreas Skov Olsen e il centrocampista Morten Frendrup.

IDEA SKOV OLSEN - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per ora non c'è nessuna trattativa e che si tratta solo di due idee per il mercato invernale. Anche perchè da qui a gennaio, i dirigenti del Milan vogliono vedere come si evolverà il recupero di Ismael Bennacer dal grave infortunio al polpaccio e capire se Samuel Chukwueze e Noah Okafor riusciranno finalmente a dare il contributo sperato. Se il nigeriano e lo svizzero continueranno a faticare, allora Skov Olsen potrebbe diventare qualcosa di concreto. L'attaccante svedese milita nel Bruges (sarà l'avversario del Diavolo in Champions League tra pochi giorni), ma conosce bene la Serie A perchè in passato ha vestito la maglia del Bologna. Classe 1999, gioca prevalentemente a destra, ma sa adattarsi anche sulla fascia opposta. La sua valutazione è tra i 15 e i 18 milioni di euro.

ALTERNATIVA A FOFANA - Se l'eventuale arrivo di Skov Olsen dipenderà dal rendimento nelle prossime settimane di Chukwueze e Okafor, quello di Frendrup è strettamente legato a come procederà il recupero di Bennacer, che lo scorso 16 settembre è stato operato al polpaccio (tempi di recupero stimati in quattro mesi). Il mediano danese del Genoa è un classe 2001 ed è più un incontrista che un organizzatore di gioco, dunque potrebbe rappresentare un'interessante alternativa a Fofana. Come il connazionale, anche la sua valutazione è di circa 15-20 milioni. Il club ligure potrebbe essere interessato all'inserimento nella trattativa di qualche giovane del Milan Futuro come Diego Sia, Hugo Cuenca e Chaka Traorè.