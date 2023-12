Gazzetta - Il Milan incontra l'agente di Maignan. Giroud si prende tempo

Tolto il mercato di gennaio, la dirigenza rossonera ha un solo obiettivo da qui a giugno: i rinnovi di Maignan e Giroud. Mike e Olivier sono due dei giocatori più esperti della squadra, due dei più seguiti a livello di leadership e senza dubbio due dei più decisivi. Il portiere nell'ultimo mese è andato al ritmo di una parata decisiva a partita, mentre l'attaccante nonostante l'età continua a essere determinante con gol e assist. Per questo motivo, per la Gazzetta dello Sport, i prossimi sei mesi del lavoro in via Aldo Rossi devono essere rivolti ai due francesi.

Incontro

Per quanto riguarda Mike Maignan, la rosea questa mattina riporta di un incontro avvenuto nei giorni scorsi tra i dirigenti rossoneri e l'agente del giocatore. La trattativa non è ancora entrata nel vivo ma è chiaro che si stiano cercando i presupposti giusti per cominciare a imbastirla. Il contratto del francese scade nel 2026: il Milan ha sicuramente tempo ma non vuole giocare con il fuoco e gradirebbe chiudere la questione ben prima, per evitare brutte sorprese o situazioni già sperimentati in passato. Attualmente Maignan, uno dei portieri più forti del mondo, percepisce 3.2 milioni stagionali. Chiaramente il compenso dovrà essere aumentato. E di molto. La sensazione è che il numero 16 possa arrivare a chiedere anche fino a 8-10 milioni di euro. La trattativa ruoterà tutta intorno a questo aspetto con il Milan che ha un tetton salariale di 5-6 milioni ma che ha già fatto un'eccezione per Rafael Leao.

Attesa

Il discorso è diverso per Olivier Giroud. Nel corso della passata stagione, il centravanti ha firmato per un altro anno e a giugno l'accordo in essere scadrà. Attualmente, a 37 anni di età. il francese guadagna 3.5 milioni, non poco. Ad ogni modo, in ottica rinnovo, non sembra essere una questione di soldi. Giroud si trova bene al Milan e a Milano, così come la sua grande famiglia che comunque - giunti a questa età - giocherà un ruolo fondamentale per la sua scelta. Buone offerte al numero 9 non mancherebbero: dagli Stati Uniti all'Arabia, senza considerare squadre europee, molti club si fionderebbero su Olivier nonostante la sua carta di identità non più recentissima. La sensazione, in questo caso, è che Giroud si riservi di aspettare la Primavera: al Milan sta benissimo ma vuole capire i bisogni della sua famiglia e anche la risposte che arriveranno dal suo fisico, in vista di un'eventuale stagione a 38 anni e ad alti livelli.