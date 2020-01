Gazzetta - Il Milan non riscatta la disfatta di Bergamo: il gol resta il problema più grande

Il ritorno di Ibrahimovic ha portato grande entusiasmo in casa rossonera, ma i tifosi non si sono dimenticati della disfatta di Bergamo e ieri, prima del match casalingo contro la Samp, hanno esposto uno striscione con scritto "Atalanta-Milan 5-0". Quella disastrosa sconfitta è ancora nella testa dei supporters milanisti, che contro i blucerchiati si aspettavano un riscatto e invece è arrivata un'altra prestazione piuttosto deludente.

NUMERI PREOCCUPANTI - Nemmeno l'ingresso in campo di Ibra è bastato ai rossoneri per portare a casa tre punti che sarebbero stati d'oro per la loro classifica. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il problema più grande ed evidente del Milan è sempre quello del gol: oggi il Diavolo ha il quartultimo attacco del campionato, con appena 16 gol messi a segno in 18 giornate di campionato. Quella di ieri contro la Sampdoria è stata la terza partita di fila in cui i rossoneri non hanno segnato nemmeno una rete (non succedeva da dicembre 2018).

DUE PUNTE - Anche Stefano Pioli, nel post-partita, ha spiegato che il gol resta un grande problema: "Non siamo riusciti a segnare nonostante i 70 palloni giocati nell’area avversaria, tantissimi. Significa che ci è mancato il passaggio giusto, non la voglia e la determinazione. I grandi numeri non mentono mai, il gol è il nostro tallone d’Achille e dovrò trovare una soluzione". Per provare a risolvere le difficoltà offensive del suo Milan, il tecnico milanista ha aperto anche alla possibilità di vedere in campo nelle prossime partite le due punte.