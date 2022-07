Gazzetta - Il Milan non si arrende con Sanches. Intesa con il Lille, manca quella con il giocatore

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Nonostante lo abbia già rischiato di perdere nelle scorse settimane per l'inserimento del Psg e nonostante l'indiscrezione di questa mattina lanciata da Record che lo darebbe vicino ai parigini, il Milan non molla Renato Sanches. I rossoneri sono sul centrocampista portoghese da diversi mesi ormai e avevano raggiunto anche un accordo in aprile. Ora serve ritrovare al più presto l'intesa con Mendes.

Ok del Lille

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe già in mano l'intesa con il Lille sulla base di 10 milioni di euro, un affare considerando la caratura del calciatore. Già questo è un passo in avanti. Il club francese, inoltre, non può tergiversare troppo perchè il portoghese va in scadenza nel 2023 e ha già fatto sapere di non voler rinnovare. Arriverebbe alla corte di Pioli un altro giocatore dalle mille funzionalità e con caratteristiche diverse dai giocatori che il Milan ha già all'interno della sua rosa. Può giocare a centrocampo ma anche sulla linea di trequarti, fisicamente solido e tecnicamente sopraffino. Bravo negli inserimenti e nelle conclusioni da fuori, ha già grande esperienza internazionale nonostante i suoi quasi 25 anni, fattore da non sottovalutare.

Bivio

Il giocatore però sembra essere davanti al classico bivio. Andare al Psg dove le richieste sull'ingaggio vengono soddisfatte, dove si riunirebbe con il suo maestro a Lille Galtier e con il ds Campos? Oppure venire al Milan accettando un compenso più basso però sapendo di poter essere una delle pedine inamovibili della squadra? In questo momento Mendes sta giocando al rialzo: il Milan aveva trovato un accordo sulla base di 3 milioni già ad aprile ma l'inserimento, vero o no che sia, del Paris ha cambiato le carte in tavola. L'agente lusitano ne ha approfittato per far partire una sorta di asta sull'ingaggio del giocatore che ora chiede qualcosina in più al club rossonero. In ogni caso sta a Sanches e al suo entourage decidere da che parte stare.