Gazzetta - Il Milan prepara il doppio colpo: Ziyech vuole i rossoneri, pronti 30 milioni per De Ketelaere

MilanNews.it

Il Milan cerca rinforzi per la trequarti e ha già individuato due profili che farebbero molto comodo a Stefano Pioli: si tratta di Hakim Ziyech e di Charles De Ketelaere. Il primo verrebbe utilizzato come attaccante esterno di desta, mentre il secondo da trequartista centrale alle spalle della prima punta. Chiudere questo doppio colpo non sarà semplice, ma Maldini e Massara ci vogliono provare.

VOGLIA DI MILAN - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il marocchino del Chelsea ha già detto sì al trasferimento a Milanello: l'ex Ajax, come già successo con Lukaku, ha chiesto ai Blues la cessione per andare a giocare con continuità visto che con Tuchel non ha trovato grandissimo spazio. Il Milan è pronto all'assalto decisivo, forte anche della volontà del giocatore che vuole i rossoneri, anche se va ancora trovato l'accordo sulla formula e sull'ingaggio.

INVESTIMENTO - Oltre a Ziyech, il club di via Aldo Rossi punta forte anche su De Ketelaere, giovane gioiello del Bruges per il quale il Diavolo è pronto ad investire circa 30 milioni di euro, vale a dire gran parte del budget a disposizione di Maldini e Massara. Il Milan si augura che questa cifra basti per convincere la squadra belga e superare la concorrenza di alcune società inglesi come Leeds e Southampton.