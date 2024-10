Gazzetta - Il Milan resta a RedBird: smentite tutte le voci di possibili cessioni, anche di quote di minoranza

Nelle scorse ore, sono circolate alcune voci sulla possibile cessione da parte di RedBird di una quota di minoranza del Milan, ma dal fondo americano sono arrivate secche smentite. Gerry Cardinale non ha quindi nessuna intenzione di vendere il club di via Aldo Rossi nè tantomeno di cedere una quota di minoranza.

SMENTITE TUTTE LE VOCI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che in un momento così delicato della stagione, con la squadra di Paulo Fonseca che è in ripresa in campionato e che in Europa è ancora alla ricerca dei primi punti in Champions League, il numero uno di RedBird ha voluto sgombrare il campo da ogni dubbio. Il Milan ha bisogno di certezze e di stabilità e quindi Cardinale ha voluto smentire subito queste voci che potrebbero destabilizzare l'ambiente.

GLI OBIETTIVI DI CARDINALE - Gli obiettivi del manager americano restano sempre gli stessi: vincere trofei, continuare a valorizzare il brand Milan e dare al club un nuovo stadio di proprietà. Su quest'ultimo tema, la Rosea spiega che resta sempre in piedi l'ipotesi di costruire l'impianto a San Donato, ma nell'ultimo periodo il Diavolo e l'Inter sono tornate a parlare con il Comune di Milano in merito alla possibilità di edificare il nuovo stadio insieme accanto a San Siro.