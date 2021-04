Gazzetta - Il Milan "ringrazia" Scamacca: l'attaccante resta nel mirino dei rossoneri come vice-Ibra

Gianluca Scamacca era uno degli osservati speciali ieri a San Siro durante Milan-Genoa: l'attaccante rossoblu, il cui cartellino però è di proprietà del Sassuolo, è infatti uno degli obiettivi del Diavolo che, in vista della prossima stagione, è alla ricerca di un vice Ibrahimovic. Non si sa ancora se sarà scelto lui come alternativa allo svedese, ma nonostante non indossi ancora la maglia rossonera ieri ha già dato una grossa gioia a tutti i tifosi milanisti con quell'autogol che ha regalato tre punti d'oro al Milan nella corsa Champions.

OBIETTIVO ROSSONERO - A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che Scamacca resta sempre nel mirino del club di via Aldo Rossi. Anche perchè prima dell'autorete aveva giocato una buona partita, dimostrando di essere un interessante prospetto per il futuro. Il suo nome, ovviamente, non è l'unico sulla lista di Maldini e Massara che avevano comunque già provato a prenderlo a gennaio, questo testimonia benissimo quanto il giocatore sia apprezzato dai rossoneri.

VALUTAZIONE ELEVATA - Non sarà comunque facile strapparlo al Sassuolo che lo valuta almeno 30 milioni di euro. Una cifra importante che potrebbe anche salire ulteriormente se dovessero arrivare altre pretendenti e si dovesse quindi aprire un'asta. Sarà da capire cosa vorrà fare in quel caso il Milan, sempre che decida di puntare tutto su Scamacca. L'unica certezza in questo momento è che ai rossoneri serve un vero centravanti di ruolo che possa alternarsi con Ibrahimovic.