Gazzetta - Il Milan segue con interesse Junior Traorè: se Sanches salta si può puntare sull'ivoriano

Negli ultimi giorni si è registrato un fortissimo interesse del Psg per Renato Sanches, uno degli obiettivi su cui il Milan avava già messo le mani da tempo e con cui aveva trovato un prinicipio d'accordo. La concorrenza della super potenza francese, però, rimescola tutte le carte in gioco e se dovesse far pervenire un'offerta al Lille. è molto difficile che il club di via Aldo Rossi possa tenergli testa. Si valutano dunque le alternative e le opzioni: Hamed Junior Traorè del Sassuolo è una di queste.

Sulla trequarti

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il 22enne centrocampista offensivo originario della Costa d'Avorio può essere un serio candidato a vestire la maglia del Milan nella prossima stagione, specialmente se le cose con Sanches dovessero complicarsi. Sono due giocatori diversi per caratteristiche ma entrambi potrebbero andare a ricoprire il ruolo sulla trequarti che, nella passata stagione, non ha avuto un vero e proprio padrone. Traorè con la sua capacità di inserimento e la sua predisposizione a sentire la porta, poterebbe forse una maggiore pericolosità offensiva rispetto al portoghese, tanto che può essere impiegato anche come esterno. Il numero 23 del Sassuolo quest'anno è stato il terzo calciatore del campionato per numero di tiri in porta e il quindicesimo per passaggi chiave: con questi numeri potrebbe davvero rappresentare un upgrade per i Campioni d'Italia.

Operazione da almeno 25 milioni

Ovviamente bisogna sedersi al tavolo con il Sassuolo e le concorrenti non mancano. La più quotata, al momento, sarebbe il Leeds United che però avrebbe un appeal facilmente superabile dal Milan che ha vinto lo Scudetto e giocherà la prossima Champions League da testa di serie. La squadra britannica, salva all'ultima giornata quest'anno, offrirebbe solo il fascino della Premier. La società neroverde valuta il suo gioiellino almeno 25 milioni ma ha dimostrato che si può imbastire una trattativa strutturata e con il pagamento dilazionato su più anni, come è avvenuto l'anno scorso con l'affare che ha portato Locatelli alla Juventus. Per il momento quello del Milan è un interesse: prima si aspettano i rinnovi di Maldini e Massara, poi si valuterà la situazione Renato Sanches e quindi si studierà l'alternativa Traorè.